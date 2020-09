Calcio e Finanza: trasferimento Han alla Juve, violate norme Onu contro la Corea del Nord (Di martedì 29 settembre 2020) La Juventus potrebbe avere infranto le regole sulle sanzioni internazionali contro la Corea del Nord acquistando l’attaccante Han Kwang-Song. Lo scrive Calcio e Finanza, che riprende un articolo de L’Equipe. “il trasferimento a gennaio dell’attaccante Nord Coreano Han Kwang-Song dal club bianconero alla società qatarina Al-Duhal è stato citato in un rapporto del Consiglio di sicurezza dell’Onu come un caso di violazione delle sanzioni contro la Corea del Nord per non aver rinunciato al suo programma nucleare. Secondo gli esperti del Consiglio di sicurezza il trasferimento viola le risoluzioni delle Nazioni ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 settembre 2020) Lantus potrebbe avere infranto le regole sulle sanzioni internazionaliladelacquistando l’attaccante Han Kwang-Song. Lo scrive, che riprende un articolo de L’Equipe. “ila gennaio dell’attaccanteno Han Kwang-Song dal club bianconerosocietà qatarina Al-Duhal è stato citato in un rapporto del Consiglio di sicurezza dell’Onu come un caso di violazione delle sanzioniladelper non aver rinunciato al suo programma nucleare. Secondo gli esperti del Consiglio di sicurezza ilviola le risoluzioni delle Nazioni ...

