Salvini sul caso Gregoretti scarica la colpa su Conte: 'Eravamo d'accordo' (Di lunedì 28 settembre 2020) Siamo abituati allo scarica barile del primo governo Conte giallo verde. Oggi Matteo Salvini intervistato da Il Tempo parlando del processo per la Gregoretti ha detto: 'Basta una sola parola ... Leggi su globalist (Di lunedì 28 settembre 2020) Siamo abituati allobarile del primo governogiallo verde. Oggi Matteointervistato da Il Tempo parlando del processo per laha detto: 'Basta una sola parola ...

CottarelliCPI : Non capisco perché Salvini si vanti di aver partecipato a un comizio nonostante avesse la febbre. Non avrà diffuso… - matteosalvinimi : #Salvini: Sul mio processo la Procura aveva chiesto l’archiviazione per ben 2 volte! Le sembra normale mandare in t… - matteosalvinimi : ?? La mia intervista a “Il Tempo” sul mio processo di sabato a Catania, leggetela e se vi piace condividete e comme… - zombificazione : RT @claudio_2022: Matteo Salvini, dietrofront sul caso Gregoretti: 'Non chiamo Giuseppe Conte a processo'. Paura a Palazzo Chigi. https://t… - claudio_2022 : RT @ChiodiDonatella: #SALVINI A #CATANIA SENZA #CONTE? ECCO PERCHÉ. 'Ci fosse reato ci sarebbe correità. Ma il reato non c'è. Nessun seque… -