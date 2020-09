Milan, assenza di fratture per Rebic. Il comunicato (Di lunedì 28 settembre 2020) Nelle ultime ore, il Milan, attraverso una nota ufficiale, ha reso noto l’infortunio di Rebic al gomito. Questo il comunicato del club ufficiale: “AC Milan comunica che in seguito alla lussazione al gomito sinistro subita nella sfida Crotone-Milan, oggi Ante Rebić è stato sottoposto ad esame TAC che ha confermato l’assenza di fratture e ad ulteriori indagini che hanno escluso complicanze vascolo-nervose periferiche. Fra una decina di giorni è prevista una risonanza di controllo con valutazione specialistica.” Foto: Milan twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 settembre 2020) Nelle ultime ore, il, attraverso una nota ufficiale, ha reso noto l’infortunio dial gomito. Questo ildel club ufficiale: “ACcomunica che in seguito alla lussazione al gomito sinistro subita nella sfida Crotone-, oggi Ante Rebić è stato sottoposto ad esame TAC che ha confermato l’die ad ulteriori indagini che hanno escluso complicanze vascolo-nervose periferiche. Fra una decina di giorni è prevista una risonanza di controllo con valutazione specialistica.” Foto:twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

