Un “lockdown d’avvento” di 20 giorni per salvare il Natale | la proposta di due economisti premio Nobel

Un lockdown d'avvento della Francia dall'1 al 20 dicembre per salvare il Natale e permettere alla famiglie di trascorrere la festività insieme. E' la proposta pubblicata su Le Monde dai due economisti premi Nobel, Esther Duflo e Abhijit Banerjee, rivolta alle autorità francesi, intitolata "Un confinement de l'Avent". Con 14.412 nuovi casi e 39 morti in 24 ore, la Francia vive momenti di grande preoccupazione, e si teme che le ultime misure annunciate, tra cui la chiusura di bar e ristoranti a Marsiglia e delle palestre a Parigi, non saranno sufficienti. "Nessuno vuole essere il Grinch, che ruba il Natale, soprattutto non un Presidente che intende essere rieletto – inizia così il testo su Le Monde dei due premi Nobel.

