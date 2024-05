Papa Francesco e i complotti in curia Un' anziana ad una udienza mi disse che là dentro pregano contro di me

(Di venerdì 10 maggio 2024) Agli Stati Generali della Natalitàtermina il suo lungo ed appassionato discorso chiedendo alla platea prima di congedarsi di pregare per lui «ma non, a...

Durante la sua partecipazione agli Stati Generali della Natalità , Papa Francesco ha espresso preoccupazione per la tendenza al declino della Natalità in Italia, affermando che il Paese sembra perdere “la sua speranza nel domani”. Ha sottolineato ...

