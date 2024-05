(Di venerdì 10 maggio 2024) Pistoia, 10 maggio 2024 - Esercitava l'attività di 'oro'essere iscritto nell'apposito registro tenuto e gestito dall'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Oam) eladi pubblica sicurezza, prerequisiti entrambi obbligatori per potere esercitare l'attività. Per questo ildi un esercizio commerciale di Pistoia dedicato alla compravendita di oro e oggetti preziosi è statoall'autorità giudiziaria, a seguito di un controllo effettuato dai militari della guardia di finanza. Il locale e i preziosi detenuti al suo interno (dieci kg di monili ed oggetti vari in oro e argento), sono stati posti sotto sequestro. Sequestro poi revocato poiché ilha provveduto, a posteriori, a munirsi ...

C’è un’occasione lavorativa da non perdere per chi ha la licenza media e nessuna esperienza particolare. Vediamo come diventare autisti . Sono iniziate le Assunzioni di conducenti di linea e autisti under 30 con contratto di lavoro di apprendistato ...

L’arrestato è un 50enne di Gioia Tauro che è accusato di detenzione illegale di armi . Nel corso della perquisizione in casa, i carabinieri hanno scoperto diverse pistole, con matricola abrasa e 110mila euro in contanti. Pubblica foto di armi sui ...

Compro oro senza licenza, denunciato il titolare - Compro oro senza licenza, denunciato il titolare - Pistoia, 10 maggio 2024 - Esercitava l'attività di 'compro oro' senza essere iscritto nell'apposito registro tenuto e gestito dall' Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori ...

Windows 11 ora può scansionare i codici QR anche senza smartphone - Windows 11 ora può scansionare i codici QR anche senza smartphone - Microsoft ha rilasciato un aggiornamento per l'app Strumento di cattura su Windows 11: arriva il supporto per i codici QR direttamente nell'app.

Taxi: a Roma in arrivo bando per mille licenze e 500 stagionali - Taxi: a Roma in arrivo bando per mille licenze e 500 stagionali - I tassisti hanno confermato lo sciopero nazionale per il 21 maggio e chiedono al governo di condividere i testi dei decreti attuativi ...