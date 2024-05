Lussazione gomito | cos’è - caus - sinto -i, cura

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ladelè un evento traumatico in cui il radio e l’ulna, le ossa dell’avambraccio, si dislocano dalla loro posizione normale in relazione all’omero, l’osso che compone la parte superiore del braccio. Questo tipo di infortunio può presentarsi isolatamente o essere accompagnato da lesioni più gravi, come fratture ossee. Oltre alle fratture, è possibile che si verifichino danni ai vasi sanguigni del braccio, i quali sono fondamentali per l’irrorazione della mano, e a strutture nervose che percorrono la regione del. Questi ultimi possonoare deficit nella sensibilità e nella motilità, rendendo difficile per il paziente percepire sensazioni nel braccio o muoverlo adeguatamente. Le lussazioni delsono tra le più frequenti in ambito ortopedico, secondarie solo a quelle della ...