Prima pagina Corriere dello Sport | Europa League - Atalanta spaziale

2024-05-09 23:00:00 Arrivano conferme: L’ Atalanta sì, la Roma no. Disunite dalla finale di Europa League e intrecciate per un posto nella prossima Champions. Il verdetto era atteso, anzi ampiamente previsto. Eppure c’è amarezza ...

La Prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 10 maggio 2024. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

La Prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 10 maggio 2024. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Pagina 2 | La certezza della Juve: chi è l’unico giocatore incedibile della rosa - pagina 2 | La certezza della Juve: chi è l’unico giocatore incedibile della rosa - Per Yildiz incontro a sorpresa alla Continassa: finalmente ha potuto conoscere l’idolo Del Piero. Il club lo premia ...

PRIMA PAGINA - Gazzetta: "E Due!” - prima pagina - Gazzetta: "E Due!” - Apre così questa mattina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L’Atalanta travolge il Marsiglia per 3-0 e vola in finale di Europa League per la prima volta nella sua storia. Il 22 maggio ...

Borsa: Europa verso apertura cauta, a Milano resta focus su trimestrali - Borsa: Europa verso apertura cauta, a Milano resta focus su trimestrali - Occhi puntati su Mediobanca, Iveco e Unipol (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 mag - Si preparano a un'apertura cauta le Borse europee, con i futures sull'EuroStoxx 50 a +0,12% e quelli sul Ftse ...