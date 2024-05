Amici anticipazioni 12 maggio - chi sono i finalisti e chi è stato eliminato?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 10 maggio 2024) L’ottavo appuntamento con il Serale di23 si avvicina e con esso la tensione e l’emozione crescono per gli allievi rimasti in gara. Dopo quasi otto mesi di programma, di cui due di serale, oggi si è tenuta l’ultima registrazione di, portando con sé l’attesa per la semifinale e lesulle sfide che attendono gli allievi. Nella puntata registratastati annunciati gli allievi finiti al ballottaggio finale, a rischio eliminazione, mentrestati svelati anche gli ospiti che arricchiranno la puntata del 122024. Ma attenzione: questo articolo contiene spoiler, quindi se preferite mantenere la sorpresa intatta, potrebbe essere meglio evitarne la lettura. Dopo sette puntate di intenso confronto e crescita artistica, in gara nel talent show di Maria De ...