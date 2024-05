(Di venerdì 10 maggio 2024) È statoa 7 anni e 6 mesi il coach di una squadra di basketna accusato disu minori. Il 54ennedella compagine di giovanissimi avrebbe abusato di uno dei suoi giocatori quando aveva soli 13 anni. Quest’ultimo, nel 2017, sarebbe stato costretto a spogliarsi e farsi baciare dall’imputato.su un 13enne, la condanna dell’– foto repertorio – Ilcorrieredellacitta.comIl gup ha accolto in parte le richieste del pm E ora è arrivata la sentenza pronunciata dal giudice dell’udienza preliminare, che ha giudicato l’uomo con rito abbreviato. Il magistrato ha accolto, seppure in parte, la richiesta della pubblica accusa che aveva formulato istanza di condanna a 10 anni di reclusione. Il ...

Brescia – Un 56enne senegalese, residente in provincia di Brescia , è stato arrestato dalla Polizia di Frontiera all'aeroporto ‘Catullo’ di Verona, subito dopo essere atterrato con il volo proveniente da Dakar. Da un controllo documentale, infatti, ...

Una studentessa straniera di 15 anni ha denuncia to alla polizia, accompagnata dall’insegnante con cui si era confidata, di aver subito una violenza sessuale a Firenze , in una camera dell’albergo in cui alloggiava con il resto della classe. Secondo ...

l’ex M5s Giovanni Favia è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale perché il fatto non sussiste. Favia era stato rinviato a giudizio nel gennaio scorso. La donna che lo accusava, con cui aveva avuto una relazione di alcuni mesi nel 2021, lo ...

Roma, violenza sessuale su un baby-cestista: condannato allenatore - Roma, violenza sessuale su un baby-cestista: condannato allenatore - È stato condannato a 7 anni e 6 mesi il coach di una squadra di basket romana accusato di violenza sessuale su minori. Il 54enne allenatore della compagine di giovanissimi avrebbe abusato di uno dei ...

Pedofili e adescatori, sesso e ritorsioni on line che rovinano le vite di bambini e adolescenti - Pedofili e adescatori, sesso e ritorsioni on line che rovinano le vite di bambini e adolescenti - Rimane emergente la minaccia legata ai casi di adescamento on line che riguardano minori di età inferiore ai 13 anni ...

Unicef: in Africa Orienta quasi 1 milione di persone colpite da piogge intense - Unicef: in Africa Orienta quasi 1 milione di persone colpite da piogge intense - Burundi, Kenya, Somalia e Tanzania i paesi più colpiti dalle inondazioni e dalle le frane."Il costo, la portata e la complessità delle crisi climatiche sono destinati ad aumentare in tutta la regione" ...