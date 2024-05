Milano - si è svegliato il poliziotto ferito | restano critiche le condizioni

Il poliziotto accoltellato alla stazione Milano Lambrate si è svegliato, ma è grave: cos'è successo sui binari - Il poliziotto accoltellato alla stazione milano Lambrate si è svegliato, ma è grave: cos'è successo sui binari - il poliziotto di 35 anni accoltellato nei pressi della stazione di milano Lambrate da un 37enne di origine marocchina. Dopo diverse ore di lavoro i medici sono riusciti a stabilizzare il viceispettore ...

Christian Di Martino, migliorano le condizioni dell'agente ferito a coltellate: nella notte è stato svegliato, risponde agli stimoli - Christian Di Martino, migliorano le condizioni dell'agente ferito a coltellate: nella notte è stato svegliato, risponde agli stimoli - Il 35enne, raggiunto da tre coltellate, è arrivato all'ospedale Niguarda con una gravissima emorragia interna. Poi l’intervento chirurgico in sala operatoria, durato quattro ore, con settanta trasfusi ...