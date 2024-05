Il progetto del Piccolo Coro di Caivano entra nel vivo | via alle audizioni

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ildeldi, promosso dal Ministero della Cultura in collaborazione con Antoniano-Opere Francescane, che è stato presentato lo scorso dicembre a Roma,nel. Iniziano leche avranno luogo aper far parte della nuova realtà musicale. Due le date previste: 11 maggio 2024 (d10.0013.00 e d14.0018.00) nella Villa Comunale Falcone e Borsellino; 12 maggio 2024 (d10.0013.00 e d14.0018.00) nel Parco “Il Cuore Verde”. La partecipazione è gratuita, non è necessario aver frequentato corsi di musica o canto. L’iscrizione ai casting, ...

Variazione, ma soprattutto conferme. Non cambia l’assetto societario, cambia, ma solo marginalmente le quote societarie dei rispettivi soci. Con un comunicato la Fortitudo Pallacanestro ha confermato che sono state effettuate alcune operazioni ...

Atalanta in finale di Europa League: la Dea nell’Olimpo è il coronamento della gestione Percassi-Gasperini - Atalanta in finale di Europa League: la Dea nell’Olimpo è il coronamento della gestione Percassi-Gasperini - Bergamo fa festa, la Dea entra nella storia. Un sogno che ora diventa opportunità per continuare a stupire. L’ Atalanta strapazza il Marsiglia: al Gewiss Stadium solo una squadra in campo, attorno una ...

Energia pulita per tutelare le famiglie: nasce il primo parco solare - Energia pulita per tutelare le famiglie: nasce il primo parco solare - Con il crescente cambiamento climatico e con la distruzione del nostro ambiente, l'interesse verso e Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) si è intensificat ...

Un progetto all’insegna dell’inclusione e dell’autonomia - Un progetto all’insegna dell’inclusione e dell’autonomia - «L’essenziale è invisibile agli occhi» è una celebre frase tratta dal “piccolo Principe”, ma è anche il nome di un bel progetto all’insegna dell’inclusione e dell’autonomia delle persone con disabilit ...