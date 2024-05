Gli Articolo 31 incontrano i fan con un mini live al Centro Commerciale Campania

(Di venerdì 10 maggio 2024) Marcianise. Sarà ildi Marcianise, in provincia di Caserta, ad ospitare lo showcase e il firmacopie degli31 all’indomani dell’uscita, il 10 maggio, del nuovo album di inediti dal titolo “Protoromanza”. L’appuntamento è per martedì 14 maggio alle 17.30 in Piazza. Alessandro Aleotti (J-Ax) e Luca Perrini (Dj Jad), due ragazzi milanesi con la passione del rap che nel 1990 decidono di mettersi insieme e formare un duo, incontreranno i fan e presenteranno il nuovo lavoro, a distanza di 21 anni dall’ultimo grande successo discografico di inediti, “Italiano medio” del 2003. Gli31 saranno anche protagonisti di un imperdibileche porterà nuovamente la musica in Piazza. ...

Bergamo. Nel giorno in cui si celebra la Liberazione d’Italia dal nazifascismo, Bergamo ricorda l’importanza della Resistenza come monito fondamentale in un periodo fatto di conflitti, soprattutto per quanto riguarda le vicissitudini in Ucraina e ...

Il cane poliziotto “fiuta” la droga durante il controllo: giovane arrestato per spaccio in pieno centro - Il cane poliziotto “fiuta” la droga durante il controllo: giovane arrestato per spaccio in pieno centro - TRENTO. Nuovo arresto per spaccio in pieno centro a Trento: la 'task force' predisposta dai carabinieri insieme agli agenti e all'unità cinofila della Polizia locale di Trento è entrata in azione nell ...

Roma, rischio «effetto-Giubileo» sugli affitti: potrebbero crescere del 15-20% - Roma, rischio «effetto-Giubileo» sugli affitti: potrebbero crescere del 15-20% - Secondo l’analisi di SoloAffitti, l’evento rischia di ridurre l’offerta disponibile per le locazioni di medio-lungo periodo (parte della quale verrà probabilmente dirottata verso la locazione breve) a ...

Un venerdì con temporali isolati, nel fine settimana torna il caldo. Temperature fino a 30 gradi - Un venerdì con temporali isolati, nel fine settimana torna il caldo. Temperature fino a 30 gradi - Per la giornata del 10 maggio clima mite e precipitazioni possibili sui settori alpini e in Calabria. Nei prossimi giorni l'alta pressione porterà caldo soprattutto sulla Pianura padana e al centro ...