Chi è in vantaggio nei sondaggi politici elettorali a meno di un mese dal voto delle Europee

(Di venerdì 10 maggio 2024) L’8 e il 9 giugno 2024 si vota per le elezioni: mancadi unall'appuntamento al seggio, e imostrano che il divario tra Fratelli d'Italia e Partito Democratico si sta accorciando. È testa a testa tra Forza Italia e Lega, mentre tre liste sono intorno alla soglia del 4%. Ecco i dati della supermedia deiYouTrend.

Ma sia i pentastellati che i centristi non vogliono alcuna intesa che metta assieme M5S, Azione, IV, +Europa All’opposizione continua a essere difficile trovare una quadra sulle alleanze, e i Sondaggi politici di Demos lo dimostrano. Ci sono ...

FdI ancora primo e seguito dal Pd, mentre si ferma a 5 punti di distanza il M5S. Tra FI e Lega continua il testa a testa con il Carroccio in rimonta. Tra Avs, Azione e Stati Uniti resta l'incognita su chi riuscirà a eleggere i propri rappresentanti ...

Sondaggi politici 10 maggio, crisi infinite sull’Italia - sondaggi politici 10 maggio, crisi infinite sull’Italia - Si aggiornano a oggi, venerdì 10 maggio 2024, i sondaggi politici. Ecco gli studi effettuati dagli esperti sulla situazione dell'Italia.

