Disabili da una parte - normodotati dall' altra | Matte - 18enne in carrozzi -a, al concerto Una nessuna centomila sulla pedana La mamma | Umiliante

Decine di Studenti con disabilità hanno saltato la scuola martedì 30 aprile a Bolzano. Il motivo? Non è arrivato l'autobus preposto al trasporto scolastico dei ragazzi con disabilità . L'articolo Studenti con disabilità saltano la scuola : non è ...

Reggio Bic, senti Cugliandro: "Vogliamo alzare l'asticella" - Reggio Bic, senti Cugliandro: "Vogliamo alzare l'asticella" - In casa Reggio Bic c’è già molto fermento, tra il basket mercato e la programmazione della nuova stagione sportiva. Di tutto questo ne ha parlato l’Head Coach, Antonio Cugliandro ai microfoni della te ...

La protesta della famiglia: tre mesi per ottenere un pass disabili - La protesta della famiglia: tre mesi per ottenere un pass disabili - «La mamma, per legge, ha diritto al pass per disabili essendo una malata oncologica grave», spiega. «Sono andata dalla Municipale e mi è stato risposto che per il rilascio bisognava passare o per una ...

«Disabili da una parte, normodotati dall'altra»: Matteo, 18enne in carrozzina, al concerto "Una nessuna centomila" sulla pedana. La mamma: «Umiliante» - «disabili da una parte, normodotati dall'altra»: Matteo, 18enne in carrozzina, al concerto "Una nessuna centomila" sulla pedana. La mamma: «Umiliante» - Doveva essere un momento di gioia per mamma Sabine e Matteo, suo figlio disabile in carrozzina, che insieme a un'amica sedicenne domenica 5 maggio ...