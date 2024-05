Le neroverdi in finale scudetto Battuta l’Inter - sfida al Milan

(Di venerdì 10 maggio 2024) Inter 0 Sassuolo 1 INTER: Belli, Verrini, Compiani, Razza, Toffano (22’ s.t. Consolini), Battilana, D’Elia (10’ s.t. Santoro), Pavan (10’ s.t. Fornara), Tironi, Fadda, Ciano (22’ s.t. Dicataldo). All. Mandelli (Capecchi, Consolini, Bonsi, Bufano, Fornara, Giudici, Santoro, Dicataldo, Viviani) SASSUOLO: Di Nallo, Venturelli, Vargova, Petrillo, Guerzoni (21’ s.t. Tonali), Stankova (29’ s.t. Hoxhaj), Sciabica, Poje Mihelic, Girotto, Perselli (29’ s.t. Guglielmini), Bertola (21’ s.t. Randazzo). All. Balugani (Tortora, Dubravica, Pede, Hoxhaj, Randazzo, Tonali,i, Picchirallo, Guglielmini) Reti: 44’ Perselli Arbitro: Marchetti Marco de L’Aquila (Desi, Pellegrini, q.u. Gallorini) Si prende la, la Primavera del Sassuolo Femminile. Al Viola Park, dove è in corso la final four, le ...

Juventus, Bologna, Atalanta, Roma, Lazio, Napoli e Fiorentina: cosa serve per andare in Champions e in Europa League. L'Italia può avere 9 ... - ... dopo aver assegnato già il primo e l'ultimo posto, con lo scudetto all'Inter e la Salernitana già ... mercoledì 15 maggio gioca la finale di Coppa Italia , mercoledì 22 la finale di Europa League . La ...

Europa League: Atalanta per la prima volta in finale, la Roma la sfiora ma si smarrisce, oggi Inter in campionato - Il 22 maggio a Dublino sarà Gasperini a sfidare Xabi Alonso, mentre a De Rossi non resta che ... Ad aprire il weekend di campionato ci penseranno Frosinone e Inter , impegnate nell'anticipo odierno che ...