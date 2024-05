Truffe agli anziani - in un seminario tutte le informazioni per prevenirle

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 10 maggio 2024), a Quartu Sant’Elena uninformativo per. Tutto quello che c’è da sapere. In un’epoca in cui lesono all’ordine del giorno, diventa sempre più importante informare e formare questa fascia vulnerabile della popolazione su come riconoscere e difendersi dai tentativi di raggiro. A tal proposito, il Centro Socio-Educativo Intergenerazionale di Piazza IV Novembre a Cari diventerà venerdì 24 maggio alle ore 16.30 teatro di un importanteinformativo. Come evitare lea danno degli(Foto Ansa) notizie.comL’evento è organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione Quartu con l’intento di creare ...