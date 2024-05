Ponte sullo Stretto - i lavori del inizieranno in ritardo c' erano dubbi?

Se non puoi testarlo, allora non puoi costruirlo. Per questo motivo il ponte sullo Stretto non sarebbe fattibile. A dirlo è lo stesso progetto "definitivo" presentato dalla Stretto di Messina, la società concessionaria dello Stato per la ...

Non si placano le polemiche relative alla scelta del governo Meloni - e in particolare del leader della Lega Matteo Salvini - di puntare forte sulla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Le opposizioni sono in rivolta e, cosa peggiore per ...

Cgil Calabria e Sicilia contro il Ponte sullo Stretto, Sposato: 'Bandiera ideologica. Eppure le criticità sono tante' - Cgil Calabria e Sicilia contro il ponte sullo Stretto, Sposato: 'Bandiera ideologica. Eppure le criticità sono tante' - La Cgil avvierà azioni congiunte con la società civile e le amministrazioni locali e prenderà parte alla manifestazione del 18 maggio a Villa ...

Ritardi per il Ponte sullo Stretto: I lavori non partiranno nel 2024 - Ritardi per il ponte sullo Stretto: I lavori non partiranno nel 2024 - I tempi per l'inizio dei lavori del ponte sullo Stretto di Messina si allungano inaspettatamente. La società Stretto ...

Ponte sullo Stretto, il piano Salvini impegna lo Stato per 15 miliardi ma il contratto con i privati non è firmato: “secretati” gli atti - ponte sullo Stretto, il piano Salvini impegna lo Stato per 15 miliardi ma il contratto con i privati non è firmato: “secretati” gli atti - Non stiamo parlando di un appaltino, ma della più grande opera in progettazione in questo momento in Europa e che ha già impegnato il bilancio dello Stato da qui al 2030 per 14 miliardi di euro: il ...