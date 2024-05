Al Teatro Le Maschere il 12 maggio lo spettacolo per bambini | I vestiti nuovi dell’imperatore

(Di venerdì 10 maggio 2024)Le– Via Aurelio Saliceti, 1/3, Roma RM 122024 (in scena la domenica alle ore 16.00) IDi H. C. ANDERSENAdattamento e regia: Danilo ZulianiAiuto regia: Alessandra CavallariCon (in o. a.): Alessandra Cavallari, Roberto Gentili, Luca Laviano, Danilo Zuliani. Costumi e scenografia: Anthony Rosa Disegno luci: Stefano Germani Produzione: Nomen Omen Sarà in scena alLe– nella sezione Fiabe e Biscottini – il 122024 (la domenica alle ore 16.00) lo, di H. C. ANDERSEN. Adattamento e regia: Danilo Zuliani. Aiuto regia: Alessandra Cavallari. Con (in o. a.): ...

La mostra “Teatro. Autori, attori e pubblico nell’antica Roma” dal 21 maggio al Museo dell’Ara Pacis - La mostra “Teatro. Autori, attori e pubblico nell’antica Roma” dal 21 maggio al Museo dell’Ara Pacis - Autori, attori e pubblico nell’Antica Roma, in programma dal 21 maggio al 3 novembre al Museo dell’Ara ... una società così simile e insieme tanto diversa dalla nostra. Le maschere saranno il filo ...

Weekend a Roma: dalla Race for the Cure, alle iniziative per la Festa della Mamma. Tutti gli eventi da non perdere - Weekend a Roma: dalla Race for the Cure, alle iniziative per la Festa della Mamma. Tutti gli eventi da non perdere - Dopo giornate di tempo instabile, il weekend alle porte regalerà ai tanti romani (e turisti) ore di sole e temperature più che gradevoli. E allora come poter trascorrere, a Roma, ...

"Mortazza e bollicine con i tammurinara", borghi dei tesori e dj set con Massimiliano Troiani: cosa fare nel weekend - "Mortazza e bollicine con i tammurinara", borghi dei tesori e dj set con Massimiliano Troiani: cosa fare nel weekend - In via Atenea torna “Urban fest” sotto gli ombrelli colorati con musica, folclore e sapori. Alla consolle di Oceanomare lo storico selezionatore di musica di Radio Capital. Pippo Pattavina al teatro P ...