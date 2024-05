Rbr al capolinea - ko anche in casa Rieti fa l’impresa e chiude la serie

(Di venerdì 10 maggio 2024) rimini 6477 RIVIERABANCA RIMINI: Tassinari (0/1, 0/1), Marks 20 (7/13, 1/6), Anumba 8 (4/6, 0/1), Johnson 16 (6/8, 0/1), Simioni 3 (1/2, 0/3), Grande 10 (2/4, 2/8), Tomassini 2 (1/2, 0/3), Scarponi 5 (1/2, 1/2), Pellegrino (0/1), Bonfé ne, Abba ne, Mari ne. All.: Dell’Agnello SEBASTIANI: Johnson 28 (7/11, 3/4), Piccin 3 (1/3 da tre), Nobile 5 (0/2, 1/3), Petrovic 2 (1/3, 0/1), Hogue 7 (3/9), Sanguinetti 2 (1/1, 0/2), Spanghero 16 (3/7, 2/3), Italiano 10 (1/2, 2/6), Poom, Raucci 2 (1/4, 0/3), Ancellotti 2 (1/3, 0/1). All.: Rossi. Arbitri: Ursi, Puccini e Bartolini. Parziali: 15-15, 27-28, 49-54, 64-77 Note: tiri liberi Rimini 8/15,14/18. Rimbalzi Rimini 45 (Johnson 12),38 (Hogue 12). Assist Rimini 6 (Tomassini e Johnson 2),11 (Johnson 4). Finisce sabato 9 ...

Pechino, 26 apr – (Xinhua) – La Beijing International Automotive Exhibition 2024 ha preso il via ieri e durera’ fino al 4 maggio. (Xin) Agenzia Xinhua

Il gol di Scamacca a Marsiglia tiene vive le speranze dell'Atalanmta. Alla Roma servirà un partitone all'Olimpico per recuperare il 2-0 rimediato in Germania L'articolo Europa League : Atalanta pareggia a Marsiglia (1-1) con gol di Scamacca. Roma ...

Atalanta-Marsiglia 3-0 (tot. 4-1): una super Dea vola a Dublino - Atalanta-Marsiglia 3-0 (tot. 4-1): una super Dea vola a Dublino - Dopo l'1-1 del Vélodrome, la squadra di Gasperini completa l'opera contro il Marsiglia e conquista la prima finale europea della sua storia: i gol di Lookman, Ruggeri e Touré portano i Nerazzurri a Du ...

Pil Lombardia, crescita stagnante nel 2024: in aprile leggera risalita (+1,2%), ma calano i consumi (+0,8%) - Pil Lombardia, crescita stagnante nel 2024: in aprile leggera risalita (+1,2%), ma calano i consumi (+0,8%) - Rallentano gli investimenti, solo +2%. Anche l’export in frenata: la crescita si ferma sotto l’1%.Cna Lombardia: «La crescita è tenue, si cresce meno di quanto si potrebbe. La qualità di noi artigiani ...

Borsa: Milano fiacca a -0,1%, sugli scudi Leonardo - Borsa: Milano fiacca a -0,1%, sugli scudi Leonardo - (ANSA) - MILANO, 08 MAG - La Borsa di Milano prosegue fiacca rispetto agli altri listini europei. A metà seduta il Ftse Mib cede lo 0,1% a ...