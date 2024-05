Torna Panathlongiochiamo Così lo sport è per tutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 10 maggio 2024) E’ stato imitato da tanti negli anni ma mai con lo stesso successo dell’originale,da 28 anni è uno degli appuntamenti di punta e ormai radicati dell’attività del Panathlon Club Cesena, un’iniziativa motoria che coinvolge oltre 2000 bambini e bambine delle scuole materne e primarie di Cesena e comprensorio. Venne ideata da Franco Urbini uomo die socio Panathlon ed è stata portata avanti sempre con entusiasmo e una partecipazione crescente. Il saggio, l’appuntamento finale è per domani dalle 15 alle 17 al Centroivo di Martorano dove sono attesi oltre 500 ragazzini impegnati nei vari percorsi predisposti per l’occasione.è abbinato al Memorial Franco Urbini e Fulvio Zuccheri per ricordare sia l’ideatore che l’ex calciatore professionista che di tale appuntamento è ...