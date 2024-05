Frontale tra due auto sull’autostrada A9 - 6 feriti gravi | tra loro c’è un 12enne in fin di vita

Il Vaccino Covid AstraZeneca ha provocato oltre 80 morti per trombosi nel Regno Unito . La reazione avversa è stata recentemente ammessa in tribunale dalla stessa multinazionale farmaceutica, che si è poi apprestata a ritirare a livello mondiale il ...

Poliziotto salernitano accoltellato, l'europarlamentare Adinolfi (Fi): "Turbata e preoccupata per quanto accaduto" - Adinolfi sottolinea come l'aggressione nei confronti del poliziotto assuma "un connotato ancora più grave visto che l'aggressore aveva un ordine di espulsione dall'Italia" ...

Frontale tra due auto sull'autostrada A9, 6 feriti gravi: tra loro c'è un 12enne - Incidente stradale sull'autostrada A9: due automobili si sono scontrate frontalmente all'altezza di Fino Mornasco ...

Bari, lunghe code in tangenziale per un tamponamento: non ci sono feriti gravi