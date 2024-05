(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – Avere uno oggi in, un vero e proprio viaggio ad ostacoli, per questo motivo i futurisono sempre di più in cerca: è quanto emerge dal primo Osservatorio Fater – joint venture paritetica tra Angelini Industries e Procter & Gamble, in collaborazione con l?istituto di ricerca Eumetra – che di fatto fotografa le sfide e le difficoltà di chi infao vorrebbe averne, nonostante i bassi redditi, un alto tasso di disoccupazione che interessa soprattutto giovani e donne. Elementi che hanno un forte impatto sulla scelta di essereoggi. Il progetto di ricerca – riporta una nota – è partito dall?ascolto di esperti con diverse competenze (psicologi dell?età evolutiva, ...

Natalità: "Fare figli in Italia è un'impresa", studio raccoglie grido d'aiuto genitori - ...livello molto alto di stress parentale' Avere un figlio oggi in Italia Un'impresa, un vero e proprio viaggio ad ostacoli, per questo motivo i futuri genitori sono sempre di più in cerca d'aiuto: è ...

Quello che è riemerso dal fango. Come Faenza è cambiata - ... fino a quella saracinesca di fianco all'impresa ... un'abitazione alluvionata in via Cimatti ha ora ... Sant'Antonino e la sala prove del Pavone d'oro " ... Ho ricevuto un aiuto enorme dalla gente " prosegue "...