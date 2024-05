Cesa | Abbracciami - mamma - iniziativa in occasione della Festa della Mamma

(Di venerdì 10 maggio 2024). Si terrà domenica 12 Maggio, a partire dalle ore 9, un’per la. Patrocinata dal Comune die proposta dal Forum Giovani – in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, il programma dell’evento prevede l’installazione in Piazza De Michele di un “Foto Point”, dove sarà possibile scattare una “foto abbraccio”, tra figli e mamme. Dopo la foto a tutte le mamme sarà consegnato un piccolo omaggio floreale. L’obiettivo è quello di immortalare un gesto semplice, che è l’abbraccio, ma estremamente significativo che celebra l’amore e il legame tra madre e figli.

