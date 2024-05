Pnrr | P De Luca Pd - ‘Meloni e Fitto fanno flo - a rischio target di giugno’

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Sull?accoppiata Melonifa flop, a un mese dal termine dei nuovidi giugno, solo il 28% degli investimenti viaggia nei tempi previsti”. Così il capogruppo democratico nella commissione Affari europei della Camera, Piero De, commenta l?analisi condotta per il Sole 24 Ore dall’Osservatorio Recovery Plan di Fondazione Promo Pa e Università di Tor Vergata. “Purtroppo, come abbiamo già denunciato nei giorni scorsi, il raggiungimento dei 39 obiettivi della sesta rata è seriamente ae questo è molto preoccupante perché compromette molti investimenti in tutta Italia e potrebbe far saltare l’erogazione della rata da 9,5 miliardi. Sarebbe un disastro che si aggiunge ai danni provocati dai tagli della rimodulazione già operata da. ...

