Militare afroamericano ucciso per errore dalla polizia a 23 anni | shock negli Usa

(Di venerdì 10 maggio 2024) Hanno fatto irruzione nella casa sbagliata e lo hanno freddato. Roger Fortson,dell’aeronautica americana, aveva solo 23e stava parlando via Facetime con la fidanzata. Una tragedia che, in questi momenti, sta scuotendo gli Stati Uniti. La vittima è stata descrittafamiglia come “un patriota che rispettava l’autorità e sperava di comprare un giorno alla madre e ai suoi fratelli più giovani una casa”.Leggi anche: Ferisce poliziotto con pezzi di marmo: nuovo attacco: ferito agente Polfer L’uccisione a sangue freddo Ad uccidere il 23enne, il 3 maggio scorso, è stato il vicesceriffo della contea di Okaloosa. Secondo quanto denunciato da Ben Crump, l‘avvocato della famiglia, Fortson ha sentito “bussare in modo aggressivo” alla porta di casa, così ha controllato dallo spioncino ma non ha visto nessuno. A quel punto ...

“Il governo Meloni è diviso al suo interno sull’ Ucraina ma continua a riproporre senza alcuna discontinuità, con i due anni che abbiamo alle spalle, una linea fondata sull’escalation militare. Una linea che non funziona“. Lo af ferma Nicola ...

Il Festival internazionale della geopolitica europea - Il Festival internazionale della geopolitica europea - La prima giornata del Festival internazionale della geopolitica europea di Venezia, che si svolge presso il Museo del Novecento di Venezia Mestre, si è concluso con il panel dedicato alla “ Difesa eur ...

Volley Mercato: Pawel Stabrawa giocherà a Reggio Emilia - Volley Mercato: Pawel Stabrawa giocherà a Reggio Emilia - Classe 1996 nato e cresciuto in Polonia, Stabrawa milita nella massima serie polacca prima di approdare in Italia, dove passa quattro anni in Serie A3 Credem Banca, prima con Lecce, poi con Fano ed ...

