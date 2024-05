Roma, 10 maggio 2024 – Per arrivare a una Tregua nella Striscia di Gaza "la palla ora è nelle mani” di Israele, afferma Hamas dopo gli ultimi negoziati di ieri in Egitto. Intanto la Spaccatura tra Netanyahu e Biden si allarga. “Sconfiggeremo il ...

Hamas: "Tregua a Gaza La palla ora è nelle mani di Israele". Netanyahu agli Usa: "A Rafah avanti anche da soli" - hamas: "tregua a Gaza La palla ora è nelle mani di Israele". Netanyahu agli Usa: "A Rafah avanti anche da soli" - "La palla è interamente nelle mani" di Israele in vista di un accordo di tregua a Gaza, ha detto oggi il movimento islamico palestinese hamas dopo la partenza ...

Netanyahu a Biden: "Alla guerra anche da soli". Blinken, rapporto critico sulla condotta di Israele - Netanyahu a Biden: "Alla guerra anche da soli". Blinken, rapporto critico sulla condotta di Israele - Tajani: "Italia contraria ad attacco a Rafah" L'Italia è assolutamente contraria all'attacco israeliano a Rafah. Lo abbiamo sempre detto, anche in ambito G7. Sosteniamo tutte le mediazioni in corso pe ...

Tregua a Gaza, Hamas: «La palla è nelle mani di Israele». L’Onu vota per riconoscere a pieno titolo la Palestina - tregua a Gaza, hamas: «La palla è nelle mani di Israele». L’Onu vota per riconoscere a pieno titolo la Palestina - Sul via libera alla tregua «la palla ora è nelle mani di Israele», affermano i portavoce di hamas, dopo il nuovo round di negoziati in Egitto. Il governo del Cairo chiede «flessibilità»alle parti, ma ...