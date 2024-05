Quante posizioni guadagna Nardi nel ranking ATP? Le prospettive in vista della sfida con Rune

(Di venerdì 10 maggio 2024) A Roma Lucaha vinto nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis ed ha incamerato 30 punti per l’accesso al secondo turno., che nell’aggiornamento di lunedì scorsoclassifica ufficiale era 81° a quota 718, grazie a questo successo balza al 69° posto virtuale a quota 748,ndo 12. Con un successo al secondo turno contro il danese Holger, numero 10 del seeding, l’italiano si porterebbe a quota 768, al 66° posto virtuale, mentre con una vittoria al terzo turno si isserebbe a quota 818, in 61ma posizione virtuale. Un’affermazione agli ottavi lo spedirebbe a 918, al 52° posto virtuale, mentre portandosi in semifinale l’azzurro andrebbe al 39° posto virtuale, a quota 1118, mentre l’approdo in finale lo manderebbe a 1368, al 29° posto ...

Alluvione, la proposta: l’’idrocittà’: "Quartieri che dovranno conviverci" - Alluvione, la proposta: l’’idrocittà’: "Quartieri che dovranno conviverci" - L’idea dell’ingegnere Andrea nardini, che boccia le casse di espansione, in un incontro di Legambiente "È naif pensare che non risuccederà. Vanno selezionate zone in cui il fiume, allagando, faccia me ...

Nardini fiume in piena: "Operazione-Capannoli telecomandata da Pisa per cacciarmi dal Pd" - nardini fiume in piena: "Operazione-Capannoli telecomandata da Pisa per cacciarmi dal Pd" - L’assessora regionale: "Ho ricevuto una lettera in cui mi si accusa di violare lo Statuto e sostenere una candidata diversa da quella del partito. Ma si sono svelati. Non si sopravvalutino, non ci riu ...

Serie D/H, date ed orari di playoff, playout e poule scudetto - Serie D/H, date ed orari di playoff, playout e poule scudetto - Nelle ultime ore sono stati stabiliti gli orari di play off e play out per quanto riguarda il Girone H. Il campionato, arrivato alla sua parte finale, vivrà le emozioni della post-season per decretare ...