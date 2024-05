LIVE MotoGP - GP Francia 2024 in DIRETTA | grande equilibrio a Le Mans! Marquez di un soffio su Bastianin - Martin e Bagnaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.15si è fermato ai box dopo una manciata di giri in questo secondo run e rimane quinto a 157 millesimi dai. Jorgesi lancia di nuovo e arriva al T2 con soli 95 millesimi di ritardo. 11.14 Bezzecchi si ferma a 9 millesimi da Marc, mentrei dopo aver fatto segnare il record in ogni settore vola in vetta in 1:31.914 con 57 millesimi sullo spagnolo. 11.13 Bezzecchi di nuovo da 124 millesimi di record nel T2,i 170 nello stesso punto. Vinales spinge a sua volta a mentre Miller è sesto a 214 millesimi. 11.12 Attenzione ai! Il romagnolo piazza ottimi settori, record di quasi 2 decimi nel T3, ma nel finale si ferma a 31 millesimi da Marc ...