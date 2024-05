Le origini della Festa della mamma | quando è nata

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il 12 maggio torna la, ma qual è la sua storia e perché cade proprio in questo mese? Fondamentalmente perché è quello che la religione cattolica dedica alla Madonna, la Madre di tutte le madri, ma anche perché si è nel pienoprimavera e dell'esplosione di fiori da regalare alla propria genitrice. La, ad ogni modo, affonda le proprie radici addirittura nel mondo greco-romano,le mamme venivano celebrate durante le feste legate alle divinità femminili e alla fertilità. Fu, però, in epoca medievale e rinascimentale che tale ricorrenza si legò indissolubilmente al cattolicesimo in qualità di "di Maria madre di Dio". Così come la intendiamo oggi, invece, fu introdotta soltanto tra l'800 e il '900 in ...

