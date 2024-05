Geremicca Eiis - ' collaborare è la chiave per la sostenibilità'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) "Il messaggio che arriva da questo summit è molto chiaro: la collaborazione è laper avere successo. È necessaria la cooperazione di tutti perché nessuno può prosperare in una società che altrimenti rischia di fallire". Lo afferma il direttore generale di, Andrea, aprendo l'European Innovation for Sustainability Summit organizzato dain collaborazione con il Fondo internazionale dello sviluppo agricolo (Ifad) delle Nazioni Unite e con il supporto istituzionale del Parlamento Europeo a Roma. Al summit, saranno condivise, spiega, "le soluzioni concrete messe in atto da aziende, governi, istituzioni" sul fronte della, che è "una strategia a lungo termine e un percorso a lungo termine, per questo si parla di transizione".