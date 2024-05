Firenze - l' 11 maggio il corteo per lo storico mercato di San Lorenzo

(Di venerdì 10 maggio 2024), 102024 – Unche partirà da piazza della Signoria e raggiungerà loCentrale lungo 150 anni di storia riporterà indietro nel tempo i fiorentini. L'11partirà alle ore 11, da piazza della Signoria, ilche poi passerà da via dei Calzaiuoli, piazza San Giovanni, Borgo San, piazza San, via dell'Ariento per arrivare alloCentrale dove ci sarà una cerimonia rievocativa del taglio del nastro, proprio come è avvenuto nel 1874 in occasione dell'inaugurazione.si ritroverà catapultata nel 1874 con unin abiti garibaldini, a cura ...

È imminente l’ Entrata in vigore della delibera sul costo dei parcheggi nell’area esterna al centro storico di Martina Franca . Numerosi residenti nel centro storico hanno protesta to affiggendo cartelli di vendesi all’esterno delle loro ...

Atalanta, un maggio che ha il sapore epico delle grandi imprese - Atalanta, un maggio che ha il sapore epico delle grandi imprese - Ora in agenda ci sono due chicche di una stagione che si sta rivelando la più ricca di soddisfazione degli ultimi già incredibili anni: il 15 maggio a Roma (finalissima Coppa Italia) e il 22 a Dublino ...

Il progetto liberaldemocratico polacco in Fondazione Einaudi - Il progetto liberaldemocratico polacco in Fondazione Einaudi - (ANSA) - ROMA, 10 MAG - Di come i nazionalismi possano compromettere, all'interno e all'esterno dei confini europei e di come, altresì, il progetto liberaldemocratico occidentale costituisca un esito ...

Siracusa, pronto il nuovo regolamento per il centro storico: cosa cambia su decoro e dehors in Ortigia - Siracusa, pronto il nuovo regolamento per il centro storico: cosa cambia su decoro e dehors in Ortigia - Per quanto riguarda le licenze delle attività di ristorazione in centro storico, già il vice sindaco Edy Bandiera aveva annunciato come lo stop in Ortigia (presumibilmente tra fine maggio e metà ...