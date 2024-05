La Reggia di Caserta aderisce alla decima edizione dei Kid Pass Days

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 10 maggio 2024). , iniziativa che si terrà in tutta Italia l’11 e il 12 maggio 2024, che prevede un ricco programma di eventi per famiglie. Il Museo – in collaborazione con l’Istituto scolastico Terra di Lavoro di– organizza per domani 11 maggio, dalle 9 alle 13, visite accompagnate negli Appartamenti reali per i bambini e le loro famiglie per raccontare la rete dei siti reali borbonici. I ragazzi dell’Istituto “Terra di Lavoro” diaccoglieranno i visitatori più piccoli e saranno ciceroni di un’esperienzadi. L’iniziativa, curata dal Servizio Educazione e Mediazione del Museo, costituisce l’esito di un percorso educativo che promuove – nell’ambito dei Percorsi Competenze Traversali e Orientamento (PCTO) stipulati d...