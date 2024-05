Camminare è politica

Bologna, Amintore Fanfani in mostra: un pittore sei volte premier, la rivincita degli eterni Dc - Bologna, Amintore Fanfani in mostra: un pittore sei volte premier, la rivincita degli eterni Dc - «Amintore Fanfani pittore. Uno stile ancora attuale» si intitola la mostra della Fondazione Carisbo, aperta fino al 16 giugnoa Palazzo Saraceni ...

“IMPIANTI DA SCI, CLASSE POLITICA INDIETRO DI 40 ANNI”, ARDITO, “IL FUTURO E’ TURISMO SOSTENIBILE” - “IMPIANTI DA SCI, CLASSE politica INDIETRO DI 40 ANNI”, ARDITO, “IL FUTURO E’ TURISMO SOSTENIBILE” - L’AQUILA – “Resto stupito del fatto che quarant’anni fa la politica parlava degli impianti di risalita ... bicicletta, escursioni, cammini, come quello del Gran Sasso che sta avendo un grande successo ...

Castelplanio Archiviato il procedimento a carico del sindaco Fabio Badiali - Castelplanio Archiviato il procedimento a carico del sindaco Fabio Badiali - Corruzione e traffico di influenze l'accusa risalente al 2019 rivelatasi infondata, «resta in me l’amarezza per quanto vissuto, ma al tempo stesso l’orgoglio di poter camminare a testa alta» ...