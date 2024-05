La Festa della Mamma - una giornata speciale in ben 40 Paesi di tutto il mondo

(Di venerdì 10 maggio 2024) Sono ben quaranta ialin cui si celebra lama la cadenza alla seconda domenica di maggio, oltre l'Italia, riguarda 'soltanto' Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Cuba, Croazia, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Ecuador, Giappone, Lettonia, Malta, Malesia, Olanda, Nuova Zelanda, Perù, Filippine, Singapore, Slovacchia, Sudafrica, Svizzera, Turchia, Stati Uniti e Venezuela. In Inghilterra e Irlanda, ad esempio, risale al XVIII secolo quando, col nome di “Mothering Sunday”, coincideva con la quarta domenica di quaresima e i figli lontani da casa rientravano per portare un fiore alla propria madre. In Francia la “Journée des mères”, festeggiata per la prima volta a Lione nel 1918, venne istituita nel '50 mediante una legge ...

Anche quest’anno, per la Festa della Mamma , il Museo Egizio di Torino propone l’ingresso gratuito per tutte le mamme accompagnate dai propri figli . Un modo per festeggiare, in questa giornata di domenica 12 maggio, le mamme in uno dei musei più ...

Cesa . Si terrà domenica 12 Maggio, a partire dalle ore 9, un’ iniziativa per la Festa della Mamma . Patrocinata dal Comune di Cesa e proposta dal Forum Giovani – in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, il programma dell’evento prevede ...

Sole e caldo nel weekend, ma tornerà il maltempo: previsioni meteo oggi - Sole e caldo nel weekend, ma tornerà il maltempo: previsioni meteo oggi - ma ovviamente aspettiamo conferme ed intanto ci godiamo la festa della mamma con sole e 30°C. Le previsioni nel dettaglio Venerdì 10. Al nord: soleggiato. Al centro: bel tempo prevalente, qualche ...

Un gioiello per la festa della mamma: un simbolo di vero amore - Un gioiello per la festa della mamma: un simbolo di vero amore - Regalare un gioiello per la festa della mamma è un passo importante: è una dichiarazione d'amore, una connessione tangibile con quella persona che ha mostrato il suo sostegno incondizionato. Perfetto ...

Sabato Viserbella in festa per la mamma - Sabato Viserbella in festa per la mamma - Sabato 11 maggio dalle 16.30 fino a tarda sera si terrà la prima edizione di “mamma che festa”, evento dedicato alla festa della mamma. Teatro della manifestazione saranno, come ormai da consolidata ...