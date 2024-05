Il ruolo di Papa Francesco nel dibattito sull’AI al G7

(Di venerdì 10 maggio 2024) Quando si parla di intelligenza artificiale, non ci si può fermare alla superficie della questione. Occorre andare oltre il mero utilizzo di determinati strumenti e nuove tecnologie, affrontando anche i risvolti etici e l’impatto sulla comunicazione umana. Il Festival della Comunicazione è incentrato proprio su questi argomenti e lo stesso Pontefice – da tempo – ha dedicato i suoi pensieri agli sviluppi dell’AI da parte delle aziende del mondo Tech. Non sorprende, dunque, la partecipazione dialla seduta del G7 che si terrà dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia. In Puglia. LEGGI ANCHE > «RestIAmo connessi», l’intelligenza artificiale secondo il Festival della Comunicazione Il forum intergovernativo (che vede protagonista l’Italia, che ha la presidenza, insieme a Stati Uniti, Canada, Giappone, Germania, Francia e Regno Unito) di ...

