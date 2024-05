L' Azalea di AIRC ritorna in tante piazze italiane

(Di venerdì 10 maggio 2024) Fino al 12 maggio, nel periodo della Festa della Mamma, l’della Ricerca di Fondazionetorna a colorare tantissimein tutta Italia per sostenere i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne. L’quest’anno festeggia poi un traguardo impore significativo: il 40° anno dalla sua istituzione. Un “compleanno” che idealmente ricorda a tutti che il futuro della ricerca è nelle mani anche di chi dona con generosità. Dal 1984, anno della prima edizione, l'della Ricerca è infatti un momento di grande partecipazione collettiva e il suo successo è dovuto alla generosità dei cittadini italiani e alla disponibilità degli oltre 20.000 volontari che permettono una distribuzione capillare ...

Per la festa della mamma torna nelle piazze l'azalea della ricerca Airc - Per la festa della mamma torna nelle piazze l'azalea della ricerca airc - Domenica 12 maggio, festa della Mamma, torna l’appuntamento con l’azalea della Ricerca di Fondazione airc: in tante piazze sarà possibile acquistare il fiore simbolo della festa e celebrare ...

Festa della mamma, torna l’Azalea della Ricerca - Festa della mamma, torna l’Azalea della Ricerca - L’Azalea di Fondazione airc è infatti nata con l’obiettivo di sostenere chi studia i tumori femminili, per renderli sempre più curabili, nel 1984. E domenica 12 maggio colorerà ancora - per la 40esima ...

Dove andare a Verona con la mamma per la sua festa: ecco qualche idea - Dove andare a Verona con la mamma per la sua festa: ecco qualche idea - Dove andare a Verona con la mamma per la sua festa, ecco qualche idea per trascorre una giornata diversa dal solito ...