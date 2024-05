Catania - il questore sospende l’attività di un bar del centro storico

(Di venerdì 10 maggio 2024) Nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, mirati all’identificazione di persone ed estesi anche agli esercizi pubblici al fine di verificare se nel tempo gli stessi si rivelano essere abituale ritrovo di soggetti pregiudicati, ildiha disposto, ad esito dell’istruttoria seguita dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, la sospensione delle autorizzazioni per la gestione di un esercizio bar situato in una via di unoquartiere centrale di. Il provvedimento è stato adottato a seguito dei controlli effettuati dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale” che, in tre distinte occasioni, nell’arco di un mese, hanno rilevato la presenza di pregiudicati; addirittura di alcuni di essi si è rilevata la presenza in più occasioni ...

Pubblicato il 7 Maggio, 2024 Nei giorni scorsi, durante i servizi notturni di controllo del territorio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania , sono intervenuti in Corso Sicilia, per la ...

Catania, sospeso un bar in centro: era ritrovo di pregiudicati - catania, sospeso un bar in centro: era ritrovo di pregiudicati - il questore di catania ha disposto, a esito dell’istruttoria seguita dalla divisione Polizia amministrativa e sociale della Questura, la sospensione delle autorizzazioni per la gestione di un ...

Catania, Siap denuncia inadeguate condizioni di lavoro in aeroporto: “A un anno dall’incendio nulla è cambiato per i poliziotti” - catania, Siap denuncia inadeguate condizioni di lavoro in aeroporto: “A un anno dall’incendio nulla è cambiato per i poliziotti” - «A un anno dall'incendio che ha colpito l'aeroporto di catania, evidenziando la fragilità del sistema, purtroppo nulla è cambiato per i poliziotti.

Catania, l’associazione culturale a San Cristoforo nascondeva i videopoker: multa da 77.000 euro alla presidente - catania, l’associazione culturale a San Cristoforo nascondeva i videopoker: multa da 77.000 euro alla presidente - La presidente dell’associazione, una 56enne catanese, invitata presso gli uffici della Polizia Amministrativa della Questura è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di ...