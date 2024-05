Toscana - spuntano altri siti inquinati dai rifiuti keu

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 10 maggio 2024) Si fa sempre più serio l’allarme inper l’inquinamento ambientale provocato daikeu, le ceneri di risulta deiconciari, prodotte nel distretto di Santa Croce sull’Arno che, secondo l’indagine della Procura di Firenze, finivano in attività edilizie con il coinvolgimento di una azienda vicina alla ‘ndrangheta. Sono stati infatti scoperti, oltre i 13 già individuati nel 2021.Leggi anche: Napoli, morta ricercatrice di 27 anni: investita da camion deimentre era in bici “È in corso un’attività ricognitiva da parte di Arpat in stretta connessione con la Procura di Firenze. – ha rivelato nei giorni scorsi l’assessore Monia Monni, rispondendo in Consiglio regionale a un’interrogazione della Lega – Ad oggi non sono noti ...