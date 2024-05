Vuelle Altroché retrocessione - tifosi ai vertici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 10 maggio 2024) Se sul campo la squadra è arrivata penultima, il suo pubblico è andato invece sul podio. I dati diffusi ieri dalla Lega Basket di serie A confermano, anche a fine stagione, che la media spettatori fatta registrare a Pesaro è la terza dietro a Milano e Bologna. Laha portato mediamente alla Vitrifrigo Arena 5.598 persone ad ogni partita, facendo registrare un +16,4% rispetto alla stagione scorsa in cui aveva chiuso con 4.810. Un dato pazzesco, se si pensa che un anno fa la Carpegna Prosciutto conquistava Final Eight di Coppa Italia e playoff, con un campionato di alto livello, mentre quest’anno in casa è riuscita a regalare una gioia ai proprisoltanto in sei occasioni. Milano, che ha primeggiato con 9.014 spettatori di media, può contare su un bacino di oltre 1.300.000 abitanti. Bologna, che occupa il secondo posto in questa ...