Il progresso della tecnologia | via verso la pace?

(Di venerdì 10 maggio 2024) I media, ieri come oggi, esercitano una decisiva influenza sul destino delle nazioni. Essi, infatti, trattano gli eventi collocandoli dentro cornici di senso che veicolano una loro interpretazionesituazione. Così, ad esempio, ogni volta che si manifesta una crisi internazionale fanno da altoparlante ai governanti che richiamano i princìpi che giustificano un intervento armato: la difesa dei diritti umani, la prevenzione del terrorismo, il patriottismo, l’autodifesa dal nemico, ecc. LEGGI ANCHE > «RestIAmo connessi», l’intelligenza artificiale secondo il FestivalComunicazione Questo accade tanto nei paesi democratici, in cui le scelte politiche devono ottenere il consenso dei cittadini e dei parlamenti, quanto nei regimi autoritari, in cui la propaganda diventa il propellente motivazionalechiamata alle armi. Ma ...