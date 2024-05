Tajani | Radicali? Su Europa e politica estera - identità di vedute

(Di venerdì 10 maggio 2024) "Sull'e sulla, c'èdi. Ricordo che nel 1994 isi presentarono insieme alle elezioni. E infatti ci fu un commissario europeo di espressione italiana che fu un appartenente al Partito Radicale. Siamo entrambi partiti liberali. Non coincide tutto ciò che pensiamo. Ma in occasione di queste elezioni europee, la nostra visione coincide in gran parte, a partire dal primo punto che è la difesa comune europea": così il ministro degli Esteri Antonio, intervenendo nella conferenza in cui è stato annunciato il sostegno deia Forza Italia.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

