Molesta e aggredisce l' ex moglie a calci e pugni a Casalecchio - denunciato 47enne

(Di venerdì 10 maggio 2024)di Reno (Bologna), 10 maggio 2024 - Due uomini, uno di 39 e uno di 47 anni, sono stati denunciati per maltrattamenti contro familiari o conviventi e nei loro confronti è scattata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Nel primo caso, il provvedimento nasce dalla denuncia di una donna residente ache a febbraio si è rivolta ai carabinieri raccontando che l'ex marito, con il quale era stata sposata dal 2006 al 2014 e con cui aveva ripreso per un breve periodo la convivenza nel 2017, aveva avuto nei suoi confronti atteggiamenti vessatori e violenti, oltre a consumare e abusare di sostanze stupefacenti. Tutti episodi che avevano creato nella donna un forte stato d'ansia e preoccupazione per se stessa, tanto da essere costretta a lasciare la propria casa dopo ...

