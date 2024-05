Seduta a porte aperte - l’appello della ‘Curva Sud’

(Di venerdì 10 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è attesa per ladi domani pomeriggio (15:30) quando i cancelli del ‘Ciro Vigorito’ si apriranno per consentire ai supr giallorossi di assistere all’allenamentotruppa di Auteri. Attraverso i propri canali social, anche la Curva Sud ha indirizzato un appello a tutti i tifosi per essere presenti domani pomeriggio sui gradoni del ‘Ciro Vigorito’ nell’ultimo contatto con la squadra prima dell’esordio nei playoff (14 maggio): “Sabato ore 15:30 appuntamento nella nostra curva per sostenere i colori giallorossi e incitarli fino all’ultima battaglia. Munirsi di sciarpa e di qualsiasi vessillo che rappresenti la nostra fede. Fuori la voce, fuori l’orgoglio.Vinci per noi!”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

