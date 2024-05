I Lions celebrano gli 800 anni dell’Università Federico II - convegno indetto dal club Campi Flegrei

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il mondocelebra gli 800II con una “Giornata di Studi Federiciani”. Lunedì 13 maggio, alle ore 16, presso il centro congressi di via Partenope, ci sarà ildalin collaborazione con la Fondazione del Distretto sul tema: La porta del sapere, la cultura alla Corte diII. La figura dell’imperatore, che pose le basi della riorganizzazione culturale, sociale ed amministrativa del Regno Meridionale, e che istituì la prima università di carattere pubblico, sarà al centro delle riflessioni di autorevoli studiosi medievalisti. Dopo l’introduzione di Luciano Schifone, del Comitato800, e di Renato Rivieccio. per la Fondazione ...

10 aprile 2024: una notte storica per la pallacanestro dell’intera Gran Bretagna. Per la Prima volta, infatti, una squadra del Paese vince una competizione europea per club. London Lions , sezione femminile: questo il nome di chi ce l’ha fatta, in ...

"Il nostro impegno per la comunità". Sociale, cultura, ambiente e giovani. Il Lions Lucca Host si fa in... quattro - "Il nostro impegno per la comunità". Sociale, cultura, ambiente e giovani. Il lions Lucca Host si fa in... quattro - A tu per tu con il presidente per l’annata sociale 2023/2024, Enrico Gonnella, che illustra le iniziative. Nato nel lontano 1954/’55, il prossimo anno il club lucchese festeggerà ben settant’anni di v ...

Carrozzine e deambulatori per l’ospedale - Carrozzine e deambulatori per l’ospedale - Importante donazione del lions Club del Rubicone all’ospedale di Comunità di Savignano sul Rubicone che ha 14 posti letto, intitolato a Mario Molinari, compianto dirigente Asl e che fu anche president ...

Giovani e disagio mentale, il convegno di Lions Lucca Host - Giovani e disagio mentale, il convegno di lions Lucca Host - Il lions Club Lucca Host organizza un convegno sul disagio mentale ... Il disagio mentale nei giovani ha dimostrato un allarmante aumento negli ultimi anni, non solo per la maggior incidenza e gravità ...