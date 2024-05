Come Sophia Loren è diventata una diva del grande schermo

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di venerdì 10 maggio 2024)è la star del cinema hollywoodiano per eccellenza, sinonimo di bellezza e stile di vita glamour. La sua ascesa alla fama non è stata facile: l’attrice è nata in una vita di povertà e, anche quando è entrata sotto i riflettori, il suo aspetto è stato criticato. Oggi la riconosciamola donna più bella che abbia mai calcato i nostri schermi, ancora splendida a 89 anni., circa 1965 / Getty ImagesÈ difficile credere che la donna che ha ispirato canzoni, che ha rifiutato una proposta di matrimonio da Cary Grant e che èla prima attrice a vincere un Oscar per un film in lingua straniera, abbia avuto un inizio così difficile. Nata Sofia Villani Scicolone a Roma nel 1934, sua madre era un’insegnante di pianoforte e un’attrice il cui ...