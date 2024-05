Belgio - terribile stupro di gruppo ad una ragazzina 14enne in un bosco | il più giovane ha solo 11 anni

Matteo Lorenzi , 17enne ciclista della categoria juniores della società Montecorona, associazione della Val di Cembra, è morto ieri, giovedì 9 maggio, intorno alle 15:30 in un incidente stradale a Civezzano, in provincia di Trento. Il giovane si ...

Matteo Lorenzi muore a 17 anni investito da un furgone in Trentino. Era una giovane promessa del ciclismo - Matteo Lorenzi muore a 17 anni investito da un furgone in Trentino. Era una giovane promessa del ciclismo - Matteo Lorenzi, 17enne ciclista della categoria juniores della società Montecorona, associazione della Val di Cembra, è morto ieri, giovedì 9 maggio, intorno alle 15:30 in un incidente stradale a Cive ...

Premio fotografico Nino Migliori rivolto ai giovani - Premio fotografico Nino Migliori rivolto ai giovani - Al via l’iniziativa rivolta ai giovani dai 14 ai 29 anni. Il tema scelto per l’edizione 2024 è “Il fascino della cultura e dell’arte” Il termine “cultura” viene utilizzato con un’accezione molto vasta ...

Gang giovanili sempre più diffuse, sono attive in almeno 73 province italiane - Gang giovanili sempre più diffuse, sono attive in almeno 73 province italiane - Il nuovo report del Viminale tratteggia l'identikit delle bande: età media compresa tra i 15 e i 24 anni, non più di 10 appartenenti, per lo più maschi. Piazze, stazioni ferroviarie e centri commercia ...