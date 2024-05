Nuova aggressione a Milano - agente spara e ferisce 36enne richiedente asilo

(Di venerdì 10 maggio 2024) Un poliziotto ha ferito unegiziano a una spalla a. L’uomo aveva aggredito alcuni agenti all’esterno della stazione centrale. Le forze dell’ordine hanno tentato di fermarlo con il taser. Non riuscendoci, uno dei poliziotti hato e l’ha colpito. L’uomo non è in pericolo di vita. Era stato denunciato danneggiando arredi urbani brandendo delle pietre. Si tratta di unprotezione internazionale, che sarebbe stato sotto l’effetto di stupefacenti. Tutto è accaduto alle 2.20 circa. Gli agenti della Polizia Ferroviaria diCentrale sono intervenuti in piazza Luigi di Savoia. Ilaveva ricevuto due denunce per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. «I poliziotti hanno tentato di bloccarlo mentre agitava una sorta di fionda rudimentale fatta da ...

