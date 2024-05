Rinnovo Barella - le cifre della maxi offerta dell’Inter | sarà l’italiano più pagato

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ildi Nicolòcon l’Inter è cosa (quasi) fatta. La volontà comune di proseguire insieme non è mai mancata, vanno sistemati solo gli ultimi dettagli per poi passare alla formalizzazione dell’accordo. La firma dovrebbe arrivare prima di quella di Lautaro.è un simbolocampione d’Italia, una delle colonne italiane di una squadra che, storicamente (e lo dice anche il nome) ha avuto un’anima internazionale ma che con Inzaghi è tornata a coltivare talenti nostrani. Lo stipendio diall’Inter La propostaè per un quinquennale fino al 2029 con uno stipendio che partirà da 6.5 milioni di base fissa a salire con bonus facilmente raggiungibili. L’ex Cagliari supera i 5.5 milioni di Bastoni e i 5 di Federico Chiesa ...