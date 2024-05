Tante idee semplici - creative e deliziose Il menu da cucinare per far felici le mamme

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) La cucina, si sa, è sinonimo di fantasia, condiverse per piattie gustosi da realizzare per la Festa della Mamma: un intero menù per celebrare questa ricorrenza a tavola può dunque essere un’ottima opportunità per trascorrere questo lieto evento con gioia e spensieratezza, come solo la buona tavola sa offrire. Tra le proposte più interessanti, ecco che si parte dagli antipasti che celebrano i prodotti di stagione, come nella ricetta dei fiori di zucca alla romana, fritti nella loro pastella croccante e leggera o gli asparagi avvolti nella pancetta, ideali anche per un aperitivo di festa. Chi ama il pesce potrà optare per il carpaccio di polpo o i tortini di alici, mentre per chi adora per la carne, ecco il carpaccio di manzo con zucchine e menta. Anche la sezione antipasti vegetariani è particolarmente ricca, con la ...